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Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı.

06.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:54
Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı
Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı.
Borno Eyalet Valisi Umara Zulum, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Konduga bölgesine bağlı Alau köyünde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Zulum, operasyonda aralarında 4'ü çocuk 28 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.
Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olması, 2009'dan bu yana örgüte liderlik eden Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında tartışmalara ve yapı içinde bölünmeye yol açmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Boko Haram, Nijerya, Afrika, Güncel
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