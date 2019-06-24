24.06.2019 13:57
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Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 95 kişi kurtarıldı

Nijerya

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 95 kişi kurtarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram 'ın rehin aldığı 95 kişi kurtarıldı.
Nijerya Ordu Sözcüsü Musa Sagir yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Kobe, Boboshe ve Dubula köylerinde örgüte operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Sagir, "Köylerde düzenlenen operasyonlarda 42 kadın, 51 çocuk ve 2 erkek rehine kurtarıldı." dedi.
Operasyonlarda 3 teröristin öldürüldüğünü aktaran Sagir, örgüte ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun , Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.
Kaynak: AA
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