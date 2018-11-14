Nijerya'da Boko Haram Operasyonu

Batı Afrika
ülkelerinden Nijerya
'nın kuzeydoğusunda Boko Haram örgütünün rehin tuttuğu 16 kişi düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, Borno
eyaletine bağlı Ngoshe bölgesinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonla rehin tutulan 6 kadın ve 10 çocuğun kurtarıldığı ifade edildi.
Öte yandan ordu ile Boko Haram'ın arasında çıkan çatışmada 2 örgüt üyesi öldürüldü, çok sayıda militan yaralandı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun
, Benin
, Çad
ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.
Afrika,Nijerya
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:25