25.06.2019 18:20
Haberler » Güncel » Haber

Nijerya'da Boko Haram operasyonu

Nijerya

PORT Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 örgüt üyesi öldürüldü, 24 kişi yakalandı.

PORT Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram 'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 örgüt üyesi öldürüldü, 24 kişi yakalandı.
Nijerya Ordu Sözcüsü Musa Sagir yaptığı açıklamada, Borno ve Sokoto eyaletlerinde terör örgütü Boko Haram'a operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 3 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 24 kişinin yakalandığını ifade eden Sagir, çok sayıda militanın da yaralı kaçtığını kaydetti.
Sagir, Borno eyaletindeki operasyonun ardından örgüt ile ordunun arasında çıkan silahlı çatışmada 1 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını söyledi.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun , Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.
Kaynak: AA
Nijerya , Boko Haram , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
20:00 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milli irade berrak bir şekilde tecelli etmiştir"
19:59 Asker olma hayali trafik kazasıyla son buldu
19:58 Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi
19:57 GEZİ PARKI EYLEMLERİNE İLİŞKİN DAVADA 1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
19:55 Bitlis merkezli 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 16 gözaltı
19:55 Kuran kursu öğrencilerine yönelik etkinlik
19:52 DHA YURT BÜLTENİ - 21