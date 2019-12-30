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Nijerya'da Boko Haram saldırılarından etkilenenlere acil sağlık taraması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'nın kuzeyinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarından etkilenen 10,9 milyon kişiye acil sağlık taraması yapıldığını bildirdi.

30.12.2019 23:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 23:10 Nijerya'da Boko Haram saldırılarından etkilenenlere acil sağlık taraması
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'nın kuzeyinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarından etkilenen 10,9 milyon kişiye acil sağlık taraması yapıldığını bildirdi.
DSÖ'den yapılan açıklamada, ülkenin Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde 2016-2019 yılları arasında örgütün saldırıları nedeniyle zarar gören 10,9 kişinin acil sağlık taramasından geçirildiği belirtildi.
Öte yandan eyalette yetersiz beslenme nedeniyle hasta olan 3 milyon kişinin tedavi edildiği kaydedilen açıklamada, kolera, sıtma ve kızamık hastası 6,9 milyon kişinin ise sağlığına kavuşturulduğu ifade edildi.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Terör örgütünün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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