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Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 11 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

10.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:54Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 11 ölü
Batı Afrika ülkesi 'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basına göre, örgüt üyelerinin Borno eyaletine bağlı Monguno bölgesine düzenlediği saldırıda 3 askerin de aralarında bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı nedeniyle binden fazla kişi evlerini terk etti.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Boko Haram, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

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