Haberler » Güncel » Nijerya'da Boko Haram saldırısı

Nijerya'da Boko Haram saldırısı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın askeri noktaya düzenlediği silahlı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

07.11.2019 20:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:06 Nijerya'da Boko Haram saldırısı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın askeri noktaya düzenlediği silahlı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, örgütün Borno eyaletine bağlı Damboa bölgesindeki bir askeri bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda 10 asker öldü.
Saldırının ardından ordu ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmada 9 asker yaralandı, 12 askerin kayıp olduğu bildirildi.
Nijerya ordusundan olayla ilgili resmi açıklama yapılmadı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.
Eski Boko Haram elebaşlarından Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Boko Haram, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:28   Sudan'da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi
03:18   GÜNDEM ÖZETİNE
03:09   İran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem
03:04   Kendisini şikayet ettiği iddiasıyla komşu esnafı vurdu
03:04   Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı
00:41   Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 03:31:22