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Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 13 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

07.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:26
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 13 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Adamawa eyaletine bağlı Kirchinga köyüne gelen Boko Haram üyeleri, silahla etrafa rastgele ateş açtı.
Saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
Pek çok evin yandığı saldırıda, örgüt üyeleri halkın gıda ürünlerini çaldı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.
Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Boko Haram, Nijerya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 13 ölü - Haberler

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