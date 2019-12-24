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Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 2 ölü

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın ülkenin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü.

24.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:50 Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 2 ölü
'da terör örgütü Boko Haram'ın ülkenin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Boko Haram'ın Borno eyaletinin Biu bölgesinde düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Öte yandan, Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yobe eyaletine bağlı Damaturu bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Operasyonda aralarında 9 çocuğun bulunduğu 18 kişinin kurtarıldığını aktaran İliyasu, 2 askerin yaralandığını kaydetti.
İliyasu, operasyonda çok sayıda Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi öldü
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
Eski Boko Haram Sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da terör örgütünün yeni lideri olması, 2009'dan bu yana örgüte liderlik eden Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında tartışmalara ve yapı içinde bölünmeye yol açmıştı.

Boko Haram, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

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