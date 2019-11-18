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Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 6 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

18.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 18.11.2019 22:50Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 6 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.
Ülke basınında çıkan haberlere göre, örgüt üyeleri, Adamawa eyaletine bağlı Aljannaru köyüne saldırdı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Öte yandan Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Mandara bölgesinde örgüte yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda örgütün rehin aldığı 3 kadın ve 4 çocuğun kurtarıldığını bilgisini paylaşan İliyasu, çok sayıda kişinin yaralı olarak kaçtığını kaydetti.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.
Eski Boko Haram elebaşlarından Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Güncel

Kaynak: AA

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