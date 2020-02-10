Haberler » Güncel » Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 9 ölü - Haber

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 9 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

10.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:54Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 9 ölü
Batı Afrika ülkesi 'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınında çıkan haberlere göre, örgüt üyeleri, Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesinde yük kamyonlarının geçiş için beklediği sırada saldırdı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Çok sayıda kişinin de kaçırıldığı saldırıda, 18 araç da kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola yaptığı açıklamada, Sambisa Ormanı'nda Boko Haram'a karşı düzenlediği hava saldırısında örgütün üst düzey üyesi çok sayıda kişinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 18:53:50