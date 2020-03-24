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Nijerya'da Boko Haram saldırısında 50 asker öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 50 asker hayatını kaybetti.

24.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:54
Nijerya'da Boko Haram saldırısında 50 asker öldü
Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 50 asker hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre örgüt, Yobe eyaletine bağlı Goneri köyünde görevli askerlere silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda en az 50 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda asker de yaralandı.
Nijerya ordusundan olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Boko Haram, Nijerya, Güncel

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