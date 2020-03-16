Nijerya'da Boko Haram saldırısında 6 asker öldü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın, askerlere düzenlediği saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.
16.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:32
Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın, askerlere düzenlediği saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.
Adını vermek istemeyen askeri yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, örgüt üyelerinin, Borno eyaletindeki Banki bölgesinde askerlere saldırı düzenlediğini belirtti.
Yetkili, "Saldırıda 6 askerimiz yaşamını yitirdi. Teröristler beklenmedik şekilde sofistike silahlarla geldi."
Saldırının ardından ordu ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmada 7 teröristin öldürüldüğünü kaydeden yetkili, çok sayıda teröristin de yaralı olarak kaçtığını söyledi.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.
Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.
Adını vermek istemeyen askeri yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, örgüt üyelerinin, Borno eyaletindeki Banki bölgesinde askerlere saldırı düzenlediğini belirtti.
Yetkili, "Saldırıda 6 askerimiz yaşamını yitirdi. Teröristler beklenmedik şekilde sofistike silahlarla geldi."
Saldırının ardından ordu ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmada 7 teröristin öldürüldüğünü kaydeden yetkili, çok sayıda teröristin de yaralı olarak kaçtığını söyledi.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.
Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.
Kaynak: AA
Etiketler : Boko Haram, Nijerya, Güncel
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