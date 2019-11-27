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Nijerya'da Boko Haram üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 983 kişi salıverildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 983 kişi serbest bırakıldı.

27.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:22Nijerya'da Boko Haram üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 983 kişi salıverildi
Batı ülkesi 'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 983 kişi serbest bırakıldı.
Borno Eyaleti Askeri Terörle Mücadele Operasyonu Sözcüsü Olusegun Adeniyi, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde Boko Haram ile mücadele kapsamında örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle yakalanan 983 kişinin salıverildiğini belirtti.
Serbest bırakılanların 5'inin kadın olduğunu ifade eden Adeniyi, yapılan soruşturmalar sonucunda bu kişilerin masum olduğunun tespit edildiğini ve o nedenle serbest bırakıldığını kaydetti.
Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serbest bırakılan bazı kişilerin yaklaşık 4 yıl gözaltında tutulduğunu söyledi.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi ölmüş, en az 30 milyon kişi de yerlerinden edilmişti.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) verilerine göre, terör eylemlerinin başladığı günden bu yana yaklaşık 22 bin kişi de ortadan kayboldu.

Boko Haram, Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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