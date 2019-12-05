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Nijerya'da boru hattında büyük patlama: En az 6 ölü

Nijerya'da bir petrol boru hattında büyük bir patlama meydana geldi.

05.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:55Nijerya'da boru hattında büyük patlama: En az 6 ölü

'da bir petrol boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. İnsanların yaşadığı bölgeye yakın bir alanda gerçekleşen patlamada şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiği duyuruldu.

Patlama Nijerya'nın Lagos Eyaleti'nin Alimosho yerel yönetime bağlı Igando bölgesinde meydana geldi. Boru hattında meydana gelen büyük patlama sonrası aralarında çocukların da bulunduğu en az altı kişi hayatını kaybetti. Patlama sonucu çok sayıda kişinin de yaralandığı; yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Boru hattındaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Nijerya polisi olayın bir kundaklama sonucu olduğundan şüphelendiklerini; 2 kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlama anından görüntüler

Bölgeden kaçan insanlar

Yükselen alev ve dumanlar

Farklı açılardan görüntüler



Nijerya, Güncel

Kaynak: DHA

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