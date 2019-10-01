Haberler » Güncel » Haber

Nijerya'da çocuklardan bağımsız günü kutlaması - ABUJA

Nijerya'da milyonlarca çocuk, her yıl 1 Ekim'de düzenlenen "Bağımsızlık Günü" kutlamalarının 59. yıl dönümünde renkli görüntüler oluşturdu.

01.10.2019 15:28
Nijerya'da milyonlarca çocuk, her yıl 1 Ekim'de düzenlenen "Bağımsızlık Günü" kutlamalarının 59. yıl dönümünde renkli görüntüler oluşturdu.
Ülkenin farklı bölgelerindeki okullarda toplanan öğrenciler, Nijerya'nın İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun 59. yıl dönümünü kutladı.
Geleneksel kıyafetler giyen öğrenciler, halk dansları gösterileri sergiledi.
Velilerin de katıldığı kutlamalarda çeşitli bölgelere ait el sanatları tanıtıldı ve davetlilere Nijerya'nın yerel lezzetleri ikram edildi.
Öğrencilerin kortej yürüyüşü de oluşturduğu kutlamalarda, Hausalardan Yorubalara, İgbolar'da İjawlara kadar birçok kabile temsil edildi.
200'den fazla etnik grubun bulunduğu Nijerya'da 400'den fazla dil konuşuluyor.
Nijerya, İngiltere'den bağımsızlığını 1960'da kazanmıştı.
Nijerya'da çocuklardan bağımsız günü kutlaması - ABUJA

Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:05 Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:04 Uşak'ta 13 yıl sonra gelen "cinayet" itirafı
18:04 AK Parti Muş İl Başkanı Yaktı vatandaşlarla buluştu
18:04 İÜ Diş Hekimliği Fakültesi tahliye ediliyor
18:04 KBÜ Orma Fakültesinde oryantasyon programı
18:03 MHP Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları gençlerle bir araya geldi
18:03 Aliağa emniyeti, 9 aylık dikkat çeken raporu açıkladı