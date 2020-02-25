Haberler » Dünya » Nijerya'da deniz ineği sokaklarda sürüklendi, bakanlık soruşturma başlattı - Haberler
BBC

Nijerya'da deniz ineği sokaklarda sürüklendi, bakanlık soruşturma başlattı

Nijerya Çevre Bakanlığı, sosyal medyada bir deniz ineğinin sokaklarda sürüklenmesi videosunun yayımlanmasından sonra soruşturma başlattı.

25.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:05Nijerya'da deniz ineği sokaklarda sürüklendi, bakanlık soruşturma başlattı

Çevre Bakanlığı, sosyal medyada bir deniz ineğinin sokaklarda sürüklenmesi videosunun yayımlanmasından sonra soruşturma başlattı.

Videonun ne zaman çekildiği bilinmiyor. Videoda kuyruğundan bağlanan hayvanın toprak yolda sürüklenirken kurtulmaya çalıştığı görülüyor.

Çevre Bakanı Yardımcısı Sharon Ikeazor, video için "Çok rahatsız edici" dedi ve hayvanı kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

Ikeazor, olayın zengin petrol yataklarının bulunduğu Nijer Deltası'nda meydana geldiğini açıkladı.

Organları için avlanıyor

Ülkede nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz ineklerinin avlanması yasak.

AFP ajansına göre, yasağa rağmen otobur bir memeli olan deniz inekleri, eti, yağı ve geleneksel tıpta kullanılan organları için sıklıkla avlanıyor.

Nijer Deltası'nın petrol zenginliğine rağmen bölgede yoksulluk hakim

Okyanus yaşamının korunması için çalışma yürüten Blue Planet Society adlı çevre örgütünün açıklamasında "Deniz ineklerine bu şekilde eziyet edilmesi dehşet verici" denildi.

AFP'ye göre Batı Afrika kıyılarında 10 bin kadar deniz ineğinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Ajans, hayvanlarının sayısının hızla azaldığına dikkat çekti.


Nijerya, Dünya
BBC


Dünya

Son Dakika Haberleri

11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
25.02.2020 13:04:43