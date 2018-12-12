Nijerya'da Devlet Başkanı Seçimine Doğru

Nijerya
'da, 2019'daki devlet başkanlığı seçiminden önce tüm adaylar barış anlaşması imzaladı.
Başkent Abuja
'da 16 Şubat'ta düzenlenecek ve 73 adayın yarışacağı devlet başkanlığı seçimi öncesinde Nijerya Devlet Başkanı
Muhammedu Buhari
ve diğer adaylar, seçim sürecinde şiddete başvurmayacaklarına ilişkin barış anlaşmasına imza attı.
Buhari, 2015'teki devlet başkanlığı seçiminde çok kan aktığını anımsatarak, "Bazı siyasetçiler gençleri kullanarak kaos ortamı yaratıyor. Ülkede güven olmazsa gelişim de olmaz." dedi.
Buhari seçim sürecinde barış ve huzur için Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Kuruluna (INEC) destek olacağı sözü verdi.
Öte yandan ana muhalefet partisi lideri Atiku Abubakar da "Seçim kampanyamızda, din, kabile veya etnik kökenler arasında ayırım yapacak ifade ve eylemlerden kaçınacağız. Seçim sürecinde INEC ve güvenlik güçleri dahil tüm hükümet kurumlarına destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Abuja,Muhammed Buhari,Nijerya
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:53