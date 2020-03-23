Nijerya'da doktorlar Kovid-19 nedeniyle greve ara verdi
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da doktorların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle greve ara verdiği bildirildi.
23.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:40
Batı Afrika ülkesi Nijerya 'da doktorların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle greve ara verdiği bildirildi.
Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliğinden (NARD) yapılan açıklamada, doktorların başlattığı süresiz greve "insanlık uğruna" ara verdikleri belirtildi.
Açıklamada, "Ülkede görülen son Kovid-19 vakaları ve sağlık sektöründeki paydaşların verdiği taahhüt dikkate alınarak başlattığımız grevi askıya aldık." ifadelerine yer verildi.
Nijerya'da doktorlar, hükümetin 2 aydır maaşları ödemediği gerekçesiyle geçen hafta süresiz greve gitmişti.
Nijerya'da 35 koronavirüs vakası görülürken virüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliğinden (NARD) yapılan açıklamada, doktorların başlattığı süresiz greve "insanlık uğruna" ara verdikleri belirtildi.
Açıklamada, "Ülkede görülen son Kovid-19 vakaları ve sağlık sektöründeki paydaşların verdiği taahhüt dikkate alınarak başlattığımız grevi askıya aldık." ifadelerine yer verildi.
Nijerya'da doktorlar, hükümetin 2 aydır maaşları ödemediği gerekçesiyle geçen hafta süresiz greve gitmişti.
Nijerya'da 35 koronavirüs vakası görülürken virüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.
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Kaynak: AA