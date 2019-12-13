Haberler » Güncel » Nijerya'da elektrik sektörü çalışanlarının grevi askıya alındı - Haber

Nijerya'da elektrik sektörü çalışanlarının grevi askıya alındı

Nijerya'da elektrik sektöründe çalışanlar, çarşamba günü başlattıkları grevi askıya aldı.

13.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:52Nijerya'da elektrik sektörü çalışanlarının grevi askıya alındı
'da elektrik sektöründe çalışanlar, çarşamba günü başlattıkları grevi askıya aldı.
Ulusal Elektrik Çalışanları Birliği Sekreteri Joe Ajaero, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün birlik temsilcilerinin Çalışma Bakanı Festus Keyamo ile bir araya geldiğini ve geçen olumlu görüşme üzerine grevin askıya alındığını belirtti.
Ajaero, grev nedeniyle tüm ülkede yaşanan elektrik kesintisinin bazı bölgelerde giderildiğini geri kalan bölgelerde de yakın zamanda giderileceğini kaydetti.
Elektrik sektöründe çalışan 2 binden fazla kişinin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle çarşamba günü başlattığı grev nedeniyle dün Nijerya genelinde 24 saatten fazla elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:45 Su altına gönül verenler bir araya geldi - Haber
16:44 Bursa'da 'tekel bayi' cinayeti sanığına, ömür boyu hapis cezası isteniyor - Haber
16:44 Sorgun Belediyesi caddeleri yeni görünüme kavuşturuyor - Haber
16:43 Türkiye pamuk üretiminde dünya altıncısı, ithalatta beşinci - Haber
16:43 DHA YURT BÜLTENİ-17 - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
13.12.2019 16:46:33