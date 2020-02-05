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Nijerya'da enerji santralinde yangın

Nijerya'da enerji santralinde yangın çıktı.

05.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:37Nijerya'da enerji santralinde yangın

'da enerji santralinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken; yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi.

Yangın, Nijerya'nın İbadan kentindeki İbadan Elektrik Dağıtım Şirketi'ne (IBEDC) ait enerji santralinde çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi ve itfaiye aracı yangının çıktığı santralin bulunduğu bölgeye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası incelemelerin yapılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Yükselen alevler

-Yükselen siyah dumanın görüntüsü

-Çevrede yangını izleyen kalabalık

- araçları



İtfaiye, Nijerya, Güncel

Kaynak: DHA

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