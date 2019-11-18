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Nijerya'da evi koruması için beslenen aslan hayvanat bahçesine götürüldü

Nijerya'nın Lagos kentinde, bir evi koruması için tutulduğu belirtilen bir aslan yetkililer tarafından sahibinin elinden alınıp, bir hayvanat bahçesine götürüldü.

18.11.2019 20:05 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:05Nijerya'da evi koruması için beslenen aslan hayvanat bahçesine götürüldü

Nijerya'nın Lagos kentinde, bir evi koruması için tutulduğu belirtilen bir aslan yetkililer tarafından sahibinin elinden alınıp, bir hayvanat bahçesine götürüldü.

İki yaşındaki aslanın, görevliler tarafından bir okulun tam karşısındaki evde bulunduğu belirtildi.

Sakinleştirici iğne yapılarak yakalanan aslan, bir hayvanat bahçesine götürüldü.

Hayvanın sahibine de polise teslim olması, aksi takdirde tutuklanacağı bildirildi.

Görevlilerin aslanı, çevrede yaşayanların çevre bakanlığına yaptığı ihbarla buldukları kaydedildi.

BBC'nin Lagos Muhabiri Damilalo Oduolowu, aslanın tutulduğu evin tam karşısında bir kreş ve bir ilkokul bulunduğunu söylüyor.

Okul yönetimi, çocukların güvenliğinden kaygı duyduklarını açıklarken, aslanın eve iki ay önce getirildiği sanılıyor.


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BBC


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