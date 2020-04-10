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Nijerya'da fidye için 24 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 24 kişi fidye için kaçırıldı.

10.04.2020 01:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 01:44
Nijerya'da fidye için 24 kişi kaçırıldı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya 'nın Kaduna eyaletinde 24 kişi fidye için kaçırıldı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletteki Kaduna-Niger kara yolundaki Birnin Gwari bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yolcu otobüsüne baskın düzenlendi. Baskında 1'i polis 24 kişi kaçırıldı, 1 kişi öldürüldü.
Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad Jalige, olayı doğrulayarak bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.
Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor. 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan ülkedeki sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.
Geçen yıl nisan-temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında 2 bin 504 çete üyesi yakalanmış ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Nijerya, Afrika, Polis, Güncel
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