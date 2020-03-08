Nijerya'da fidye için kaçırılan 13 kişi kurtarıldı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Enugu eyaletinde, silahlı kişiler tarafından kaçırılan 13 kişi operasyonla kurtarıldı.
08.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:42
Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın Enugu eyaletinde, silahlı kişiler tarafından kaçırılan 13 kişi operasyonla kurtarıldı.
Enugu Eyaleti Polis Sözcüsü Daniel Ndukwe, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Igbo-Eze bölgesinde dün sabah saatlerinde silahlı kişilerin fidye için 13 kişiyi kaçırdığını belirtti.
Ndukwe, rehinelerin, polisin silahlı kişilere düzenlediği operasyonda kurtarıldığını kaydetti.
Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Daniel Ndukwe, operasyonda 4 silahlı çete üyesinin de yakalandığını söyledi.
Nijerya'da adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Enugu Eyaleti Polis Sözcüsü Daniel Ndukwe, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Igbo-Eze bölgesinde dün sabah saatlerinde silahlı kişilerin fidye için 13 kişiyi kaçırdığını belirtti.
Ndukwe, rehinelerin, polisin silahlı kişilere düzenlediği operasyonda kurtarıldığını kaydetti.
Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Daniel Ndukwe, operasyonda 4 silahlı çete üyesinin de yakalandığını söyledi.
Nijerya'da adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Kaynak: AA
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