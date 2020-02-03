Haberler » Güncel » Nijerya'da geçen ay 200'den fazla kişi öldürüldü - Haber

Nijerya'da geçen ay 200'den fazla kişi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son bir ayda yaşanan şiddet olaylarında 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

03.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:18Nijerya'da geçen ay 200'den fazla kişi öldürüldü
Batı Afrika ülkesi 'da son bir ayda yaşanan şiddet olaylarında 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basında çıkan haberlerde, ülkede ocak ayında terör örgütü Boko Haram saldırları, çobanlar ve çiftçiler arasındaki çatışmalarda 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı belirtildi.
Çatışmalarda 24 Boko Haram üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.
Haberlerde, silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 24 kişinin fidye için kaçırıldığı bilgisi de paylaşıldı.
2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  4 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
4.02.2020 01:31:13