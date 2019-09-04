Nijerya'da Güney Afrika'daki yabancılara yönelik saldırılar protesto edildi

Güney Afrika'ya ait alışveriş merkezinin önünde toplanan onlarca kişinin lastik yakarak yolları kapatmasıPolisin göstericilere müdahale etmesiYakılan lastiklerden yükselen dumanlar Protesto esnasında yoldan geçen araçlar Nijerya
'da Güney Afrika'daki Afrika kökenli yabancılara yönelik şiddeti protesto etmek için gösteri düzenlendi.
Başkent Abuja'daki Güney Afrika'ya ait alışveriş merkezinin önünde toplanan yüzlerce kişi lastik yakarak yolları kapattı.
Polis, gösteri esnasında yoldan geçen araçlara ve alışveriş merkezine taş atan protestoculara biber gazıyla müdahale etti.