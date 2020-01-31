Haberler » Güncel » Nijerya'da güvensizlik nedeniyle 35 milyon kişi açlıkla karşı karşıya - Haber

Nijerya'da güvensizlik nedeniyle 35 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, güvensizlik nedeniyle 35 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu bildirildi.

31.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:32Nijerya'da güvensizlik nedeniyle 35 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Batı ülkesi 'da, güvensizlik nedeniyle 35 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu bildirildi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ülkenin Jalingo bölgesinde "Çocuk Dostu Toplum Girişimi" başlıklı toplantı düzenledi.
Taraba Eyaleti Planlama Komisyon Başkanı Buba Mafindi, burada yaptığı açıklamada, ülkenin özellikle kuzeydoğusunda yaşanan Boko Haram saldırıları nedeniyle 35 milyon Nijeryalının açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Mafindi, kuzeydoğu bölgelerindeki saldırılar nedeniyle milyonlarca kişinin kamplara sığındığını ve bu insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını kaydetti.
UNICEF Bauchi Koordinatörü Bhanu Pathak, ülkede 5 yaş altındaki her bin çocuktan 129'unun açlıktan hayatını kaybettiğini aktardı.
Pathak, UNICEF'in ülkedeki açlık krizini önlemek amacıyla hükümetle iş birliğinde çalışma başlattıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler, Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 22:15:18