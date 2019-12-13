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Nijerya'da iki minibüs çarpıştı: 25 ölü, 1 yaralı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da iki minibüsün çarpışması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

13.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:18Nijerya'da iki minibüs çarpıştı: 25 ölü, 1 yaralı
Batı ülkesi 'da iki minibüsün çarpışması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bauchi eyaleti polis sözcüsü Jamal Datti Abubakar, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki eyalette Kano-Bauchi yolunda 22 kişiyi taşıyan bir minibüs ile karşı yönden gelen ve 4 kişinin bulunduğu minibüsün çarpıştığını kaydetti.
Sözcü Abubakar, kazada 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı.
Kazada hayatını kaybedenlerden 4'ünün kimlikleri tespit edilirken diğer 21 kişinin kimlikleri ise aileleri tarafından tespit edilmeye çalışılıyor.

Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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