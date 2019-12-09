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Nijerya'da iki rahip fidyeciler tarafından kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da iki rahip kimliği bilinmeyen silahlı kişiler tarafından fidye için kaçırıldı.

09.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:28Nijerya'da iki rahip fidyeciler tarafından kaçırıldı
Batı ülkesi 'da iki rahip kimliği bilinmeyen silahlı kişiler tarafından fidye için kaçırıldı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneyindeki eyaletinde, Benin ile Ore bölgeleri arasındaki kara yolunda Joseph Nweke ve Felix Efobi isimli rahipler kaçırıldı.
İki rahip için yaklaşık 350 bin dolar fidye istendi.
Ondo Eyalet Polisi, rahiplerin kurtarılması için ormanlık alanda operasyon başlattı.
Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'daki güvenlik boşluğu nedeniyle fidye için insan kaçırma hadiselerine sıklıkla rastlanıyor.

Nijerya, Afrika, Benin, Güncel

Kaynak: AA

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