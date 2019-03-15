Nijerya'da İlkokul Binası Çöktü: Yaklaşık 100 Çocuk Enkaz Altında

Nijerya'nın Lagos kentinde bir okulun bulunduğu 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu yaklaşık yüz çocuk enkaz altında mahsur kaldı. Şu ana kadar en az 10 çocuk kurtarıldı…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=https://tr.euronews.com/2019/03/13/nijerya-da-ilkokul-binasi-coktu-yaklasik-100-cocuk-enkaz-altinda&redir_token=8tk2lCh4jK3Ni9fXUHGFmlsV9et8MTU1MjcyNjIzOUAxNTUyNjM5ODM5&v=WgPhiVS0og4&event=video_description' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F03%2F13%2Fnijerya-da-ilkokul-binasi-coktu-yaklasik-100-cocuk-enkaz-altinda&redir_token=8tk2lCh4jK3Ni9fXUHGFmlsV9et8MTU1MjcyNjIzOUAxNTUyNjM5ODM5&v=WgPhiVS0og4&event=video_description' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCOTtzZDig-ECFbAMhAodYioK2ij4HUiOxNKllbH4gVo' rel='nofollow noopener' target='_blank'>https://tr.euronews.com/2019/03/13/ni...</a>