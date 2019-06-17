17.06.2019 13:41
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Nijerya'da intihar saldırıları: 30 ölü

Nijerya

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği intihar saldırılarında 30 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği intihar saldırılarında 30 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.
Nijerya Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Borno Eyalet Direktörü Usman Kachalla, eyalete bağlı Mandarari köyünde dün gece terör örgütü Boko Haram mensuplarının 3 ayrı intihar saldırısı düzenlediğini belirtti.
Kachalla, saldırılarda toplam 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, 45 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Bu arada, Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.
Kaynak: AA
Boko Haram, Nijerya, Güncel

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