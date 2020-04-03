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Nijerya'da kaçırılan 19 çocuk kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneydoğusunda kaçırılan 19 çocuğun operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

03.04.2020 19:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:52
Nijerya'da kaçırılan 19 çocuk kurtarıldı
Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın güneydoğusunda kaçırılan 19 çocuğun operasyonla kurtarıldığı bildirildi.
Abia Eyaleti Emniyet Müdürü Ene Okon, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Asa bölgesinde bir çocuğun kaybolması üzerine operasyon düzenlediklerini belirtti.
Operasyonda 19 çocuğun kurtarıldığını ifade eden Okon, çocukların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Okon, 4 kişinin gözaltına alındığını ve operasyona devam edildiğini bildirdi.
Çocukların ne zaman kaçırıldığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'daki güvenlik boşluğu nedeniyle fidye için insan kaçırma hadiselerine sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Nijerya, Afrika, Güncel
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