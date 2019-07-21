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Kafede otururken kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı

Nijerya'nın Gbale köyünde bir kafede otururken fidye için kaçırılan 4 Türk vatandaşını kurtarmak için polis operasyon başlattı.

21.07.2019 19:16

Gbale köyünde fidye için kaçırılan 4 Türk vatandaşını kurtarmak için Nijerya polisi operasyon başlattı.

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı Cumartesi gecesi kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı. Kwara Eyalet Emniyeti Sözcüsü Okasanmi Ajayi, Türk vatandaşlarının kurtarılması için operasyon başlattıklarını açıkladı.Sözcü Ajayi yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının Gbale köyünde bir kafede otururken kaçırıldığını kaydetti.

Öte yandan, Nijerya açıklarında silahlı kişiler, Salı günü 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk vatandaşını kaçırdı.

Kafede otururken kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı
Kaynak: İHA
Nijerya, 3. Sayfa

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