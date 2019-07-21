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Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimliği belli oldu

Nijerya'nın Kwara bölgesinde fidye için kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimlikleri açıklandı.Kaçırılan Türk vatandaşlarının bölgedeki bir taş ocağında çalıştıkları bildirildi.

21.07.2019 23:40

Nijerya'nın Kwara bölgesinde fidye için kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimlikleri açıklandı.

Nijerya'nın Kwara bölgesinde Gbugbu köyünde Cumartesi gecesi 4 Türk vatandaşı fidye için kaçırıldı. Kwara Eyalet Emniyeti Sözcüsü Okasanmi Ajayi geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada, Türklerin kaçırıldığını doğrulayarak operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Sözcü Ajayi yaptığı son açıklamada Türklerin kimliklerini tespit ettiklerini aktardı. Kaçırılan kişilerin, Seyit Keklik (25), Yasin Çolak (33), Ergun Yurdakul (35) ve Şener Apal (40) olduğu açıklandı.

TAŞ OCAĞINDA ÇALIŞTIRILIYORLAR

Türk vatandaşlarının bölgedeki bir taş ocağında çalıştıkları bildirildi. Kwara Eyalet Emniyetinden Komiser Kayode Egbetokun, kaçırılanları kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ve çalışmaların olumlu ilerlediğini kaydetti. Şu ana kadar hiçbir tutuklama yapılmadığını kaydeden Egbetokun, vatandaşların kurtarılıp, kurtarılmadığı hakkında bir bilgi paylaşmadı.

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimliği belli oldu

Kafede otururken kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldıKafede otururken kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı

NijeryaNijerya'da 4 Türk daha kaçırıldı

Kaynak: İHA
Nijerya, Güncel

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