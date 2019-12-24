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Nijerya'da kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya açıklarında bir petrol tankerinin korsanlar tarafından saldırıya uğraması sonrası kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı.

24.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:56 Nijerya'da kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı
Batı ülkesi açıklarında bir petrol tankerinin korsanlar tarafından saldırıya uğraması sonrası kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı.
Yunan nakliye şirketi Navios Tanker Management tarafından yapılan açıklamada, "Kaçırılan mürettebat serbest bırakıldı. Şimdi güvende ve sağlık kontrollerinden geçirildiler." ifadelerine yer verildi.
Gemicilerin psikolojik ve fiziksel sağlık durumlarının iyi olduğu, yakında evlerine dönecekleri bilgisi paylaşıldı.
Şirket yönetimi, fidye için kaçırılan denizcilerin nasıl kurtarıldığına ya da fidye verilip verilmediğine dair bilgi vermedi.
Nijerya'nın Gine Körfezi'ndeki Bonny Adası açıklarında 3 Aralık'ta saldırıya uğrayan tankerden biri Türk, 18'i Hint 19 kişilik mürettebat kaçırılmıştı.
Gine Körfezi'nde korsanlar tarafından fidye için adam kaçırma olaylarına sıklıkla rastlanıyor.

Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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