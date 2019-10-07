Haberler » Güncel » Haber

Nijerya'da kaçırılan öğrenci ve öğretmenler için fidye talep edildi

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 6 kız öğrenci ile 2 öğretmen için 80 milyon naira (yaklaşık 224 bin dolar) fidye istendi.

07.10.2019 13:02Nijerya'da kaçırılan öğrenci ve öğretmenler için fidye talep edildi
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 6 kız öğrenci ile 2 öğretmen için 80 milyon naira (yaklaşık 224 bin dolar) fidye istendi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Kaduna eyaletine bağlı Sabo-Chikun bölgesindeki Engravers Lisesindeki bir yetkili, silahlı çetelerle görüşme yaptığını ve kaçırılan 8 kişi için 224 bin dolar fidye istendiğini açıkladı.
Silahlı çetelerin daha önce 50 milyon naira istediğini kaydeden yetkili, "Kaçırılmayla ilgili basında çıkan haberler onları kızdırdı ve şimdi kişi başı 10 milyon naira (28 bin dolar) istiyorlar." dedi.
Yetkili, silahlı kişilerin artık pazarlık yapmak istemediğini söyledi.
Silahlı kişiler, Engravers Lisesine perşembe günü baskın düzenlemiş, 6 kız öğrenci ve 2 öğretmeni kaçırmıştı.

Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:56 - Türkiye ve Sırbistan'dan 9 anlaşma
17:55 İstanbul Üniversitesi akademik yıl açılışı
17:55 Çeşme'de botları batan 11 kaçak kurtarıldı, organizatör kayıp
17:55 Eski Tarım Bakanı Güçlü'den Rektör Bağlı'ya ziyaret
17:55 Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı (3)
17:54 Antalya'da askeri araç devrildi: 3 yaralı
17:54 Darbe girişimi sırasında sela okuyan müezzini dövenlere hapis cezası