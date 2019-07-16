16.07.2019 14:38
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Nijerya'da kaçırılan Türk gemicinin eşi, ağlayarak yardım istedi

Nijerya'da 18 mürettebatı bulunan Türk gemisine saldıran korsanlar, 10 denizciyi rehin aldı. Rehin alınan denizcinin eşi, sosyal medyadan paylaştığı videoda ağlayarak yardım istedi.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı. İki kişi serbest bırakılırken, 8 kişinin kurtarılması için çalışma sürüyor. Rehin alınan denizcinin eşi, Instagram'dan paylaştığı videoda ağlayarak yardım istedi.

Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırıldı. Kaçırılan 10 Türk'ten ikisi daha sonra serbest bırakılırken, 8 kişinin kurtarılması için de çalışma sürüyor. Gemide 18 Türk vatandaşının bulunduğu bildirildi. Kaçırılan Türk gemicilerin kimlikleriyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı. Paksoy 1 isimli geminin Gana karasularına götürüldüğü belirtiliyor. 114 metre uzunluğunda 17 metre genişliğindeki gemiye Gana Deniz Kuvvetleri'nden bir geminin eşlik ettiği ifade ediliyor.

YARDIM ÇIĞLIĞI

1 çocuk annesi Çiğdem Zabun, sosyal medyadan paylaştığı videoda göz yaşlarına hakim olamayarak şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba. Kadıoğlu Denizcilik Paksoy-I gemisi Nijerya sahillerinde kaçırıldı. Eşim dahil olmak üzere 10 mürettebat kaçırıldı. Diğer mürettebatlardan haber yok. Lütfen bu haberi duyurun, elinizden gelen herkese duyurun"

Çiğdem Zabun, eşi ve çocuğu

AK PARTİ SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nijerya'da kaçırılan Türk gemicilere ilişkin "Takip ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimleri çalışıyor. Yürütülen operasyonların selameti açısından ayrıntılı bilgi veremeyeceğim. Ayrıntılı bir şekilde olayın üzerinde yoğunlaştık" dedi.

Nijerya'da kaçırılan Türk gemicinin eşi, ağlayarak yardım istedi
Nijerya, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (9)
KUZEYİN UŞAĞI: ALLAH yar ve yardımcıları olsun. tez zamanda ailelerine kavuşurlar inşallah. ALLAH kimseyi anasız babasız yuvasız vatansız bırakmasın. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.
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SADECE TÜRKİYE: Türk devleti kesin bu işi çözecek
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DEMİR: Daha öncede böyle bir durum olmuştu Denizciler kurtarilmisdi bu defada inanıyorum devletimiz kurtaracak
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MERT: Inşallah tez zamanda bütün Denizciler kurtarılir ailesine çocuğuna kavusurlar
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ADINIZI YAZIN: Ne 2 günü 20 dk da kurtalımaz ise başarısız bi operasyondur.
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MUHAMMED EMİN: TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DERHAL OPERASYON YAPIP VATANDAŞLARIMIZI KURTARMASI GEREKİR. İNŞALLAH KURTARILACAKLARDIR.
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VATANDAŞ: Başkomutanımız icabına bakar.
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BTL: isteseler 2 günde kurtarırlar özel kuvvetler ile
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ŞEKİL: Adamlar cebini doldurmakta meşgul...
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