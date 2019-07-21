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Nijerya'da kaçırılan Türklerin kurtarılması için operasyon başlatıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kurtarılması için operasyon başlatıldı.

21.07.2019 23:07 Nijerya
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kurtarılması için operasyon başlatıldı.
Kwara Eyalet Polis Sözcüsü Ajayi Okasanmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşlarını kurtarmak için ormanlık alanda operasyon başlatıldı." dedi.
Okasanmi, kırsal bölgede telefon çekmediği için detaylı bilgi veremeyeceklerini, ancak operasyon tamamlandıktan sonra bilgilendirme yapabileceklerini söyledi.
Ülkenin Kwara eyaletinde geçen cuma akşamı 4 Türk vatandaşı kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kaçırılmıştı.
Kaynak: AA
Nijerya, Güncel

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