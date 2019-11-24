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Nijerya'da kamyonet ile otobüs çarpıştı: 12 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi.

24.11.2019 21:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 21:46Nijerya'da kamyonet ile otobüs çarpıştı: 12 ölü
Batı ülkesi 'nın Sokoto eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kasarwa-Wamakko kara yolunda bir kamyonet, yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Sokoto Eyalet Koordinatörü Aliyu Kanya, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğini ifade ederek, araç kullananların daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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