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Nijerya'da kano kazası: 6 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir kanonun alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

03.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:54Nijerya'da kano kazası: 6 ölü
Batı ülkelerinden 'da bir kanonun alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin Kebbi eyaletinde meydana gelen kazada, yaşları 10 ila 15 arasında değişen 6 kız çocuğu boğuldu, 3 kişi yaralandı.
Kanodakilerin pirinç tarlalarında çalışan işçiler olduğu bildirildi.
Bölge sakinleri, kanonun 5 kişilik olduğunu ancak kapasitesinden fazla yolcu aldığı için battığını söyledi.
Kanoda en az 10 kişinin bulunduğu tahmin edilirken, kayıp kişi ya da kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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