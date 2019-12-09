Haberler » Güncel » Nijerya'da kasasında yolcu taşıyan kamyon devrildi: 12 ölü, 91 yaralı - Haber

Nijerya'da kasasında yolcu taşıyan kamyon devrildi: 12 ölü, 91 yaralı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde kasasında yolcu taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı.

09.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:20Nijerya'da kasasında yolcu taşıyan kamyon devrildi: 12 ölü, 91 yaralı
Batı ülkesi 'nın Niger eyaletinde kasasında yolcu taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Niger Eyalet Koordinatörü Joel Dagwa, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Zaria şehrinden Lagos'a giden kamyonun devrildiğini belirtti.
Dagwa, kazada kamyonun kasasında bulunan 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 91 kişinin yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Dagwa, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:54 Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü - Haber
21:52 Çavuşoğlu: Avrupa'nın gidişatını biz endişeyle takip ediyoruz - Haber
21:48 Zarif ile Gani, Afganistan barış görüşmelerini değerlendirdi - Haber
21:47 Minibüsle otomobil çarpıştı - Haber
21:45 Çavuşoğlu avrupa'nın gidişatını biz endişeyle takip ediyoruz - Haber
20:59 Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı - Haber
19:51 Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı - Haber
19:15 Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi - Haber
19:08 77. Altın Küre Ödülleri'nde adaylar açıklandı! Netflix yapımları damga vurdu - Haber
18:47 Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor ilk kez konuştu: Eve geldiğimde parmakları morarmıştı - Haber
9.12.2019 21:56:03