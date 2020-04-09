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Nijerya'da kızamık salgınında 8 çocuk hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'ın etkili olduğu bölgede çıkan kızamık salgınında 8 çocuk yaşamını yitirdi.

09.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:24
Nijerya'da kızamık salgınında 8 çocuk hayatını kaybetti
Nijerya 'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'ın etkili olduğu bölgede çıkan kızamık salgınında 8 çocuk yaşamını yitirdi.
Nijerya Kamu Sağlığı Enstitüsü Adamawa Direktörü Dr. Bwalki Dilli, basına yaptığı açıklamada, Adamawa eyaletinde bir haftada 25 kızamık vakasının tespit edildiğini, 8 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.
Dr. Dilli, hayatını kaybedenlerin 5 yaş altı çocuklar olduğunu, salgının yayılmaması için önlemler alındığını ifade etti.
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi iş birliğinde ülkede kızamıkla mücadele kapsamında 28 milyon çocuğa aşı yapılması hedefleniyor.
Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Boko Haram, Nijerya, Güncel
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