Nijerya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
19.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:54
Batı Afrika ülkesi Nijerya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Ekiti Eyaleti Sağlık ve İnsan Hizmetleri Komiseri Dr. Mojisola Yaya Kolade, yaptığı açıklamada, Nijerya'ya gelen 27 yaşındaki bir ABD vatandaşının virüsten hayatını kaybettiğini belirtti.
Kolade, ABD vatandaşının temas kurduğu bir şoföre yapılan testin de pozitif çıktığını, hastanın karantinaya alındığını kaydetti.
Nijerya'da 9 Kovid-19 vakası görülmesi üzerine bazı eyaletlerde eğitime ara verildi.
Afrika'da 633 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi.
Ekiti Eyaleti Sağlık ve İnsan Hizmetleri Komiseri Dr. Mojisola Yaya Kolade, yaptığı açıklamada, Nijerya'ya gelen 27 yaşındaki bir ABD vatandaşının virüsten hayatını kaybettiğini belirtti.
Kolade, ABD vatandaşının temas kurduğu bir şoföre yapılan testin de pozitif çıktığını, hastanın karantinaya alındığını kaydetti.
Nijerya'da 9 Kovid-19 vakası görülmesi üzerine bazı eyaletlerde eğitime ara verildi.
Afrika'da 633 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Nijerya, Afrika, Güncel