Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle elektrik 2 ay ücretsiz olacak
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halkın elektrik faturaları 2 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak.
08.04.2020 23:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:36
Elektrik Dağıtım Şirketleri Direktörü Sunday Oduntan, basına yaptığı açıklamada, hükümetle yapılan görüşmelerde halkın 2 ay elektrik faturası ödememesi kararı alındığını belirtti.
Oduntan, kararın bu zor dönemde halkın masraflarının azaltılmasını amaçladığını, bu süre zarfında elektriği kesintisiz vermeye çalışacaklarını kaydetti.
Nijerya'da şimdiye kadar 276 Kovid-19 vakası görülürken, 6 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 44 kişi iyileşti.
Kaynak: AA