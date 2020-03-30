Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 111'e çıktı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 111'e yükseldi.
30.03.2020 02:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 02:24
Batı Afrika ülkesi Nijerya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 111'e yükseldi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 111 Kovid-19 vakası görüldüğü bidirildi.
Virüsün, başkent Abuja ve Lagos başta olmak üzere 12 eyalete yayıldığı ifade edildi.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Kovid-19 ile mücadele kapsamında başkent Abuja ve 2 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Afrika kıtasında vaka sayısı 4 bin 282, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 134 oldu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA