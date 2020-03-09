Nijerya'da Lassa ateşi salgını nedeniyle bir üniversitede eğitime ara verildi
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ondo eyaletinde, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen "Lassa ateşi" salgını nedeniyle bir üniversitede eğitime ara verildiği bildirildi.
09.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:12
Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın Ondo eyaletinde, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen "Lassa ateşi" salgını nedeniyle bir üniversitede eğitime ara verildiği bildirildi.
Adekunle Ajasin Üniversitesi Yazı İşleri Müdürü Opeoluwa Akinfemiwa, basına yaptığı açıklamada, üniversitede görülen Lassa sıtması vakası ve 2 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle eğitim çalışmalarının geçici olarak durdurulduğunu belirtti.
Akinfemiwa, okuldaki bazı öğrencilerin karantinaya alındığını ve salgını önlemek için çalışmalar başlatıldığını kaydetti.
Ondo eyaletinin komşusu Ebonyi eyaletinde de iki ay önce Lassa ateşi nedeniyle bir hastane geçici olarak kapatılmıştı.
Ülkede yıl başından bu yana salgın nedeniyle 129 kişi hayatını kaybetmişti.
Nijerya'da ilk kez 1969'da görülmüştü
Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.
Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.
Adekunle Ajasin Üniversitesi Yazı İşleri Müdürü Opeoluwa Akinfemiwa, basına yaptığı açıklamada, üniversitede görülen Lassa sıtması vakası ve 2 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle eğitim çalışmalarının geçici olarak durdurulduğunu belirtti.
Akinfemiwa, okuldaki bazı öğrencilerin karantinaya alındığını ve salgını önlemek için çalışmalar başlatıldığını kaydetti.
Ondo eyaletinin komşusu Ebonyi eyaletinde de iki ay önce Lassa ateşi nedeniyle bir hastane geçici olarak kapatılmıştı.
Ülkede yıl başından bu yana salgın nedeniyle 129 kişi hayatını kaybetmişti.
Nijerya'da ilk kez 1969'da görülmüştü
Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.
Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.
Kaynak: AA
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