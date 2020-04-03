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Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 185'e ulaştı

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 185'e yükseldi.

03.04.2020 21:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:56
Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 185'e ulaştı
Nijerya 'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 185'e yükseldi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan salgında Edo, Ebonyi, Ondo ve Bauchi başta olmak üzere 28 eyalette 951 vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, salgın nedeniyle sene başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 185'e yükseldiği kaydedildi.
Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım-mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında 2019'da 129 kişi ölmüştü.
Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.
Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Nijerya, Lassa, Güncel
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