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Nijerya'da Lassa sıtması nedeniyle bir hastane kapatıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması" salgını nedeniyle bir hastane geçici olarak kapatıldı.

27.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:44 Nijerya'da Lassa sıtması nedeniyle bir hastane kapatıldı
Batı Afrika ülkesi 'nın Ebonyi eyaletinde, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen " sıtması" salgını nedeniyle bir hastane geçici olarak kapatıldı.
Ebonyi Eyalet Valisi David Umahi, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı İzzi bölgesindeki St. Vincent Hastanesinde görülen Lassa sıtması vakası nedeniyle tesisin geçici olarak kapatıldığını belirtti.
Umahi, hastane personelinin sağlık kontrolü için bir başka hastaneye, hasta ve yakınlarının ise karantina altında alındığını kaydetti.
Nijerya hükümeti, Lassa sıtması nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Nijerya, Lassa, Sağlık

Kaynak: AA

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