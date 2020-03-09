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Nijerya'da maçta rakibiyle çarpışan futbolcu sahada hayatını kaybetti

Nijerya Ligi'nde Nasawara United'ın Katsina United'ı konuk ettiği maçta ev sahibi ekibin formasını giyen Chieme Martins isimli futbolcu, rakibiyle çarpıştıktan sonra hayatını kaybetti.

09.03.2020 21:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:58

Nijerya Ligi'nde oynanan Nasarawa United - Katsina United karşılaşmasında Chieme Martins isimli futbolcunun hayatını kaybetmesi geniş yankı uyandırdı.

Nijerya'nın Lafia kasabasında oynanan karşılaşmada rakibiyle çarpışan Chieme Martins'in bir anda yere yığıldığı ve yerden kalkamadığı belirtildi. İmkansızlıklar nedeniyle sahada ambulansın olmaması ve oyuncuya müdehale edilememesi nedeniyle ölümün gerçekleştiği kayıtlara geçti.

KESİN ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Martins'in statta bir basın mensubunun aracıyla yerel bir hastaneye götürüldüğü ancak kurtarılamadığı belirtildi. Martins'in ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsinin yapılmasının beklendiği ifade ediliyor.

(Sporx)

Nijerya'da maçta rakibiyle çarpışan futbolcu sahada hayatını kaybetti
Etiketler : Nijerya, Spor
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Yorumlar (1)
IHTIYAR:Ula bize ne. Elin nijeryası.
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