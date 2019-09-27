Haberler » Güncel » Haber

Nijerya'da mayın patlaması sonucu 7 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yoldaki mayının patlaması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

27.09.2019 13:50Nijerya'da mayın patlaması sonucu 7 kişi öldü
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yoldaki mayının patlaması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
AA muhabirine açıklama yapan emniyet yetkilisi, Borno eyaleti yakınlarındaki Buratai bölgesinde yola döşenen el yapımı mayının bir aracın geçişi sırasında patladığını söyledi.
Yetkili, patlama esnasında araçta bulunan 7 kişinin öldüğünü bildirdi.
Bölge sakinlerden Muhammed Miringa, "Maalesef araçta bulunan kişilerden biri bile sağ kurtulamadı." ifadesini kullandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken bölgede terör örgütü Boko Haram'ın benzer saldırılar düzenlediği biliniyor.
Örgüt, son zamanlarda askere yönelik çok sayıda saldırı düzenliyor.
Boko Haram terör örgütünün geçen hafta Borno eyaletine bağlı Magumeri köyündeki kontrol noktasında düzenlediği silahlı saldırıda 5 asker hayatını kaybetmişti.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Nijerya, Borno, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:13 PASTART İzmir'in açılış toplantısı
19:13 Bolu'da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
19:12 Esenyurt'ta depremde hasar gören binaların sakinleri konuştu(yeniden)
19:12 Tır'a arkadan çarpan kamyon sürücüsü öldü
19:11 İki çuval fındık çalan 2 kişi tutuklandı
19:11 (YENİDEN)ESENYURT'TA DEPREMDE HASAR GÖREN BİNALARIN SAKİNLERİ KONUŞTU
19:10 Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını, tabancayla vurarak öldürdü